Патрушев доложит Путину о мерах по пресечению попыток Запада внедрять в России свои идеалы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложит президенту России Владимиру Путину о мерах по пресечению попыток внедрения западных идеалов, угрожающих общественному согласию и политической стабильности России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

Во вторник в Ханты-Мансийске Патрушев провел совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в Уральском федеральном округе.

"Секретарь Совета безопасности доложит президенту страны об итогах прошедшего совещания, прежде всего о том, какие меры намечено принять для пресечения попыток экспансии Запада, а также для профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов", - сказал пресс-секретарь аппарата Совбеза.

Актуальность повестки совещания связана с тем, что Запад, по мнению Патрушева, пытается разжигать в России этнические и религиозные конфликты, внедрять "чуждые идеалы и нормы", угрожающие общественному согласию, культурному суверенитету и политической стабильности.