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Небензя призвал стороны афганских переговоров учесть наработки московских консультаций

Постпред России при ООН напомнил, что 18 марта в Москве состоялась очередная встреча расширенной "тройки", в которой также приняли участие лидеры движения "Талибан"

ООН, 23 марта. /ТАСС/. Россия предлагает объединить усилия московских консультаций по Афганистану с форматом расширенной "тройки" (Россия, Китай, США и Афганистан). Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по Афганистану.

Дипломат напомнил, что 18 марта в Москве состоялась очередная встреча расширенной "тройки" - Россия, Китай, США и Афганистан. В ней также приняли участие лидеры движения "Талибан" (запрещено в РФ). "Рассчитываем, что московские наработки будут задействованы афганцами при обсуждении субстантивных вопросов, находящихся на повестке дня, в целях достижения долгожданного прогресса на межафганских переговорах", - сказал он.

"Выступаем за сопряжение усилий расширенной "тройки" с работой московского формата консультаций, который, наряду с самим Афганистаном, объединяет всех без исключения соседей ИРА, а также США", - подчеркнул Небензя.

Заседание расширенной "тройки" по урегулированию в Афганистане на уровне спецпредставителей прошло 18 марта в Москве. По его итогам было принято совместное заявление. Страны - участницы "тройки", в частности, призвали стороны афганского конфликта заключить мирное соглашение и снизить уровень насилия в стране.

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РоссияНебензя, Василий Алексеевич
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