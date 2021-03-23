Генконсульство России в Страсбурге отрицает участие сотрудника в кражах велосипедов

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Страсбурге считает бездоказательными обвинения в краже велосипедов одним из сотрудников, которые транслируют французские СМИ. Об этом сообщили ТАСС в российской дипмиссии во вторник.

"Действительно, 14 февраля 2021 года страсбургской полицией в момент продажи частному лицу электровелосипеда был задержан технический сотрудник генконсульства и доставлен в отделение полиции, где был допрошен. Обвинение ему предъявлено не было, - заявили в генконсульстве. - Тиражируемые в СМИ инсинуации о его участии в серии краж велосипедов являются бездоказательными".

В генконсульстве отметили, что не раскрывают персональные данные своих сотрудников, однако подчеркнули, что, помимо отсутствия официальных обвинений, в отношении россиянина не было наложено никаких ограничений на передвижение и с него не брали подписку о невыезде. "18 февраля сотрудник покинул Францию в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. Препятствий к выезду со стороны властей не было, - сообщили в генконсульстве. - Извещений от местной полиции или ноты со стороны французской дипломатии не поступало".

Ранее бывший первый заместитель мэра Страсбурга Ален Фонтанель рассказал в Facebook о том, как у него украли его электровелосипед с парковки перед постоянным представительством Франции при Совете Европы, которое возглавляет его жена. Он обнаружил свой украденный велосипед на торговой интернет-площадке и вернул его при помощи полиции. Оперативники задержали подозреваемого во время попытки перепродажи транспорта прямо возле консульства. В ходе сделки он предъявил документ о приобретении данного велосипеда с консульской печатью.

По словам Фонтанеля, с этого же аккаунта с января 2020 года было продано около 300 обычных и электрифицированных моделей велосипедов, их общая стоимость оценивается более чем в €100 тыс. Он добавил, что сразу же после выхода из-под стражи россиянин вернулся на родину и не явился на второй допрос в полицию. В свою очередь Agence France-Presse сообщает, что полиция объявила его в розыск и, если его не удастся найти, суд может вынести решение по его делу заочно.