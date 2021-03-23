{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генконсульство России в Страсбурге отрицает участие сотрудника в кражах велосипедов

В диппредставительстве отметили, что, помимо отсутствия официальных обвинений, в отношении россиянина не было наложено никаких ограничений на передвижение и с него не брали подписку о невыезде

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Страсбурге считает бездоказательными обвинения в краже велосипедов одним из сотрудников, которые транслируют французские СМИ. Об этом сообщили ТАСС в российской дипмиссии во вторник.

"Действительно, 14 февраля 2021 года страсбургской полицией в момент продажи частному лицу электровелосипеда был задержан технический сотрудник генконсульства и доставлен в отделение полиции, где был допрошен. Обвинение ему предъявлено не было, - заявили в генконсульстве. - Тиражируемые в СМИ инсинуации о его участии в серии краж велосипедов являются бездоказательными".

В генконсульстве отметили, что не раскрывают персональные данные своих сотрудников, однако подчеркнули, что, помимо отсутствия официальных обвинений, в отношении россиянина не было наложено никаких ограничений на передвижение и с него не брали подписку о невыезде. "18 февраля сотрудник покинул Францию в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. Препятствий к выезду со стороны властей не было, - сообщили в генконсульстве. - Извещений от местной полиции или ноты со стороны французской дипломатии не поступало".

Ранее бывший первый заместитель мэра Страсбурга Ален Фонтанель рассказал в Facebook о том, как у него украли его электровелосипед с парковки перед постоянным представительством Франции при Совете Европы, которое возглавляет его жена. Он обнаружил свой украденный велосипед на торговой интернет-площадке и вернул его при помощи полиции. Оперативники задержали подозреваемого во время попытки перепродажи транспорта прямо возле консульства. В ходе сделки он предъявил документ о приобретении данного велосипеда с консульской печатью.

По словам Фонтанеля, с этого же аккаунта с января 2020 года было продано около 300 обычных и электрифицированных моделей велосипедов, их общая стоимость оценивается более чем в €100 тыс. Он добавил, что сразу же после выхода из-под стражи россиянин вернулся на родину и не явился на второй допрос в полицию. В свою очередь Agence France-Presse сообщает, что полиция объявила его в розыск и, если его не удастся найти, суд может вынести решение по его делу заочно.

Теги
РоссияФранция
Небензя призвал стороны афганских переговоров учесть наработки московских консультаций
Постпред России при ООН напомнил, что 18 марта в Москве состоялась очередная встреча расширенной "тройки", в которой также приняли участие лидеры движения "Талибан"
Читать полностью