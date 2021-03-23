Силовики проверят всех кандидатов в новый состав правительства Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов исследуют "подноготную" каждого кандидата при формировании нового состава правительства Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров во время прямой линии.

Губернатор Ставрополья отправил в отставку правительство региона после задержания 12 марта зампреда кабмина Александра Золотарева, подозреваемого во взяточничестве. Глава Ставрополья также сообщил, что решение о том, кто войдет в новый состав краевого кабмина, будет приниматься после проведения в отношении каждой кандидатуры проверки.

"Правоохранительными органами будет исследована вся "подноготная" человека. В том числе это проверка на аффилированность, на коррупциогенные факторы, связанные с недвижимостью, на наличие возможных взаимоотношений с поставщиками, с подрядчиками, возможное участие в коммерческих предприятиях, все это очень важно", - сказал он.

По словам Владимирова, отставка кабмина была нужна для проведения полной проверки каждого кандидата, "как при первом приеме на работу". "Я точно буду знать, что после такой проверки к участнику моей команды нет вопросов, и мы будем больше доверять друг другу", - отметил губернатор.

Ранее в правительстве региона сообщали, что в силовые структуры направлены документы для аудита всех кандидатов. Формирование нового состава правительства Ставрополья планируется начать после 30 марта.