Российский дипломат, объявленный МИД Болгарии персоной нон грата, заразился коронавирусом

СОФИЯ, 23 марта. /ТАСС/. Один из двух российских дипломатов, которых МИД Болгарии объявил в понедельник персонами нон грата, заразился коронавирусом, он покинет территорию Болгарии сразу после выздоровления. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в посольстве РФ.

"У одного из двух дипломатов, объявленных персонами нон грата, диагностирована коронавирусная инфекция, в связи с чем он не сможет покинуть территорию Болгарии в указанный срок. Он сделает это сразу после выздоровления и получения отрицательных ПЦР-тестов. Болгарская сторона, которой были представлены необходимые медицинские документы, подтвердила свое согласие на этот вынужденный шаг. Второй дипломат покинет Болгарию в срок, указанный в ноте, то есть в течение 72 часов", - сообщили в диппредставительстве.

В понедельник МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата и указал, что они должны покинуть Болгарию в течение 72 часов. Посольство России при этом подчеркнуло, что "считает решение болгарской стороны необоснованным".

В пятницу прокуратура республики сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. В понедельник окружной военный суд по ходатайству следствия поместил пятерых из них под стражу. Еще один подозреваемый отпущен под залог, поскольку на его аресте прокуратура не настаивала.

Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до суда все спекуляции по этому делу. В дипмиссии выразили уверенность, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".