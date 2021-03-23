Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Белозерцева

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, в связи с утратой доверия главы государства. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

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"Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Белозерцев и еще пятеро фигурантов дела - глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Федор Федотов - были задержаны 21 марта. При обыске у губернатора обнаружили около 500 млн рублей. В зависимости от роли каждого фигурантам дела инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве").