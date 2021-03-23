Постпред РФ при ЕС назвал условия для нормализации отношений Москвы и Брюсселя

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Отношения между Россией и Евросоюзом смогут нормализоваться как только у Брюсселя "созреет политическая воля". Об этом заявил во вторник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

"Безусловно, это будут сложные взаимоотношения, которые потребуют усилий с обеих сторон и, самое главное, политической воли. Как только такая политическая воля, как говорится, созреет на здешнем конце, тогда мы сможем, наверное, пойти по пути нормализации [отношений]", - сказал он.

По словам Чижова, отношения Евросоюза и России удручают и являются результатом сознательной политической линии Брюсселя.

"Нынешнее положение дел [в отношениях РФ и ЕС] удручает, оно ненормально. Оно является результатом сознательной или временами, может быть, бессознательной, политической линии, которую проводит, в том числе, руководство евроструктур здесь в Брюсселе", - сказал он.

"Тем не менее, у меня есть основания полагать, что жители [ЕС] <...> считают, что с Россией надо иметь дело", - добавил дипломат.

Чижов отметил, что ЕС и Россию объединяет очень многое. "Это общая наша <...> цивилизация, геополитика. <...> Это общая наша, по большому счету, и культура, и те многочисленные связи, которые соединяют наши народы, и взаимодополняемость наших экономик. В конце концов, даже в нынешней ситуации никуда не деться от того факта, что 40 процентов внешней торговли России приходится как раз на страны ЕС", - пояснил он.