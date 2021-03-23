Слуцкий: заявлениями об угрозе со стороны России в НАТО хотят оправдать свое существование

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Утверждения НАТО об угрозе и агрессии со стороны России направлены на оправдание существования альянса, РФ выступает за построение мирной архитектуры 21-го столетия. Об этом во вторник журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление глав МИД Организации Североатлантического договора.

"Заявления НАТО об угрозе и агрессии со стороны России - очередная мантра для оправдания существования альянса. При этом заверения в исключительно оборонительном характере деятельности североатлантического альянса - откровенная ложь", - сказал депутат.

"От кого "оборонялись" государства, входящие в блок НАТО, в бывшей Югославии, Ираке, Ливии, отчасти в Сирии? От режимов, неугодных коллективному Западу?" - добавил он.

Слуцкий подчеркнул, что "Россия никому не угрожает". "Мы продолжаем выступать за построение мирной архитектуры 21-го столетия и главенство международного права, а не "миропорядка, основанного на неких правилах", - сказал он. Глава комитета предположил, что "в этом и состоит та самая "угроза" для Брюсселя и Вашингтона, продолжающих грезить мировым господством".

Согласно распространенному во вторник заявлению глав МИД стран - членов НАТО, "российские агрессивные действия представляют угрозу евроатлантической безопасности, терроризм во всех формах и проявлениях является угрозой для всех".