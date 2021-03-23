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Дело в отношении Ивана Белозерцева

Досрочные выборы главы Пензенской области пройдут в сентябре 2021 года

Таким образом, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Досрочные выборы губернатора Пензенской области в связи с отставкой с этого поста в связи с утратой доверия Ивана Белозерцева должны пройти в единый день голосования в сентябре 2021 года. Об этом сообщил ТАСС член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об отставке Белозерцева с поста главы Пензенской области в связи с утратой доверия.

"В соответствии со статьей 10 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ", выборы губернатора Пензенской области должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года", - сказал Шевченко.

Таким образом, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний).

Согласно законодательству, решение о назначении выборов главы субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

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РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьДело в отношении Ивана Белозерцева
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