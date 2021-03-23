В посольстве России считают, что отношения между Москвой и Мадридом развиваются позитивно

МАДРИД, 23 марта. /ТАСС/. Двусторонние отношения между Россией и Испанией развиваются в позитивном ключе. Об этом сообщило во вторник в Twitter посольство РФ в Мадриде.

Таким образом диппредставительство прокомментировало утверждения, опубликованные в газете El Confidencial со ссылкой на источники, согласно которым испанская разведка якобы подозревает, что РФ может быть причастна к кибератаке на Государственную службу трудовой занятости населения (SEPE) в марте этого года. При этом издание не привело никаких доказательств своих утверждений, аргументируя их "политическими и геостратегическими причинами".

Комментируя данную "сомнительную информацию", в посольстве уточнили, что "двусторонние отношения между Россией и Испанией конструктивны и развиваются позитивно". "Что касается предполагаемых кибератак, хотим заметить, что испанская сторона проинформирована о работе в России Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, к которому могут обратиться различные учреждения, органы и компании, чтобы прояснить любой киберинцидент и вместе изучить его для решения проблемы", - добавили в посольстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва "не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности". Он также напоминал, что именно Россия постоянно говорит о необходимости международного сотрудничества в рамках противодействия киберопасности.