Мишустин едет с двухдневным визитом в Грецию на торжества по случаю 200-летия революции

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду отправится в Афины с двухдневным рабочим визитом по случаю 200-летия Греческой национально-освободительной революции. Это будет первая поездка Мишустина в качестве главы кабмина РФ за пределы постсоветского пространства.

Как сообщала пресс-служба правительства, помимо участия в торжествах у Мишустина запланированы также переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной сфере и других областях", - отметили в пресс-службе.

Юбилей революции

В четверг, 25 марта, в Афинах пройдет военный парад, посвященный 200-летию начала национально-освободительной революции против длившегося в течение четырех веков османского ига. В этой почти десятилетней борьбе грекам помогли Россия, Франция и Великобритания. Ключевую роль в обретении греками независимости сыграла победа России над Турцией в войне 1828-1829 годов, когда основная часть турецкой армии ушла из Греции и была разгромлена русскими войсками в Восточной Анатолии и Болгарии. В 1829 году Греция получила автономию, а в 1830 году - полную независимость.

Великобританию на праздновании юбилея революции будут представлять принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла. В свою очередь французский президент Эмманюэль Макрон был вынужден отменить визит в Грецию в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом у него на родине. На торжественных мероприятиях в Афинах Францию будет представлять министр вооруженных сил Флоранс Парли. Ожидается также прибытие на празднование президента Кипра Никоса Анастасиадиса.

Во вторник в порт Пирей в связи с празднованием 200-летия начала греческой революции зашел российский фрегат "Адмирал Касатонов". Он пробудет в афинском порту до 25 марта.

На фоне пандемии

Ранее Мишустин за 14 месяцев на посту премьер-министра РФ совершил пять зарубежных визитов - по два в Казахстан и в Белоруссию и один в Армению. Возможность поездок в дальнее зарубежье была ограничена из-за пандемии, при этом Мишустин за последний год получил приглашения посетить некоторые государства, когда это будет возможным.

В Греции, несмотря на празднование, также продолжают действовать карантинные ограничения. Пул российских журналистов, которые будут освещать визит Мишустина, предупредили о необходимости строгого соблюдения социальной дистанции и масочного режима, в том числе на улице (штраф за его нарушение - 300 евро), о комендантском часе с девяти вечера до пяти утра, когда выход из гостиницы разрешен только в исключительных случаях, и о запрете на посещение отдаленных районов Афин, а также об ограничениях в работе торговых точек и общепита.

Российско-греческие отношения

Между Россией и Грецией действуют более 50 договоров, в том числе о дружбе и сотрудничестве (1993) и Совместная декларация о дальнейшем углублении отношений дружбы и всестороннего взаимодействия (2004). Торгово-экономические связи двух стран строятся на основе ряда соглашений Греции с СССР, которые продолжают действовать в соответствии с протоколом от 1995 года. Координирует экономическое сотрудничество созданная в 1997 году двусторонняя межправительственная комиссия.

Несмотря на активный диалог в различных сферах, в июле 2018 года в отношениях Москвы и Афин разразился дипломатический кризис, когда правительство Греции приняло решение о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну еще двум по обвинению их во вмешательстве во внутренние дела страны и в действиях, подрывающих национальную безопасность. Российской стороной были приняты ответные зеркальные меры. Позднее и в Москве, и в Афинах подчеркивали, что эта страница российско-греческих отношений перевернута.

В октябре 2020 года Грецию посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он тогда констатировал, что российско-греческое двустороннее сотрудничество продолжается несмотря на ситуацию с коронавирусом. Тогда же был подписан совместный меморандум о проведении в 2021 году перекрестного Года истории России и Греции.

Греция - одна из стран, с которыми Россия возобновила прерванное в период пандемии пассажирское авиасообщение. Сейчас действует квота в 4 тыс. разрешений для въезда россиян в Грецию в неделю. С открытием туристического сезона 14 мая эта страна планирует также начать принимать туристов из РФ, которые должны будут иметь на руках отрицательные тесты на коронавирус или сертификат о вакцинации.

Россия - Евросоюз

Визит Мишустина в Грецию, одну из стран Евросоюза, пройдет на фоне новых санкций, обострившейся риторики между Москвой и Брюсселем, а также в преддверии запланированного на 25-26 марта онлайн-саммита лидеров стран ЕС, среди главных тем которого, как ожидается, будут отношения с Россией.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник высказал мнение, что "Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом". Как сообщала пресс-служба Кремля также в понедельник, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем "дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-еэсовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров". При этом с российской стороны была подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с ЕС, "если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник выразил надежду, что рано или поздно политическая воля на диалог с Россией "все-таки пробьется через глухую стену непонимания", которая сейчас наблюдается в Брюсселе.