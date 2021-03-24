Международная онлайн-конференция со странами Африки откроется 24 марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Двухдневная международная межпартийная онлайн-конференция с участием ведущих африканских парламентских партий "Россия - Африка: возрождая традиции" откроется в среду. Она пройдет на площадке "Единой России".

Как рассказал ТАСС замсекретаря генерального совета партии, председатель комиссии президиума генсовета "Единой России" по международной деятельности Андрей Климов, конференция не имеет аналогов в истории российско-африканских отношений. "Впервые мы встречаемся на основе наших межпартийных связей. У нас были разного рода саммиты, у нас были разного рода конференции, включая две парламентские, но впервые в современной России мы проводим конференцию, организованную "Единой Россией" с российской стороны и ведущими партиями многих стран Африки. На сегодняшний день ожидается участие в конференции представителей из 24 стран, из некоторых из них будут принимать участие несколько партий", - рассказал Климов, добавив, что это практически половина государств Африки. Он отметил высокий уровень участников, сообщив, что на связи будут лидеры партий, а некоторые из них одновременно являются и главами государств.

По словам Климова, конференция рассматривается в Москве в качестве подготовительного этапа к очередному российско-африканскому саммиту, который состоится в 2022 году. "Если раньше эта подготовка предполагала отраслевые встречи, отчасти парламентские встречи, то впервые эта подготовка включает партийный формат. Почему это важно? В очень многих африканских странах, с учетом особенностей их политической системы, традиций и культуры, ведущие или правящие политические партии во многом определяют жизнь этих стран. Государственная повестка и программа внутренней и внешней политики зависит от этого рода отношений, поэтому прямой контакт позволит откровенно и содержательно обсуждать актуальные вопросы", - сказал замсекретаря генсовета "Единой России".

План конференции

Он рассказал, что одна из секций конференции будет посвящена вопросам мира, безопасности и невмешательству во внутренние дела суверенных государств, второй блок тем будет связан "с экономическим сотрудничеством в самом широком смысле слова" и третий затронет вопросы гуманитарного сотрудничества, включая борьбу с пандемией и ее последствиями. "Впервые мы проведем обмен мнениями о перспективах создания многостороннего межпартийного клуба друзей России", - отметил Климов.

Он также сообщил, что в связи с серьезными пандемическими ограничениями в России и в странах - участницах конференции, мероприятие пройдет в большей степени в онлайн-формате. "У нас будет несколько удаленных площадок, допустим, в Аддис-Абебе. Здесь, в Москве, будут представлены послы стран-участниц. Это полномочные представители своих государств. Причем практически все из них являются членами тех партий, с которыми мы будем вести дискуссию. Процентов на 70 мероприятие пройдет в формате видеоконференции и 30 - это будут встречи на московской и на некоторых африканских площадках", - уточнил политик.

Климов рассказал, что в первый день конференции состоится ее открытие и заседание трех секций, а на второй день запланированы международный межпартийный круглый стол и пленарное заседание. "На нем мы ожидаем выступление [министра иностранных дел Сергея] Лаврова и поскольку он путешествует, - это будет видеоформат, но оно точно будет", - сказал единоросс.