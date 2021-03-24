Правительство Пензенской области ушло в отставку после ареста Белозерцева

ПЕНЗА, 24 марта. /ТАСС/. Правительство Пензенской области в среду ушло в отставку после отстранения от должности главы региона Ивана Белозерцева. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

"В соответствии с законом правительство Пензенской области уходит в отставку. При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина", - отметила она.

Белозерцева и еще пятерых фигурантов дела - главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супругу Евгению Шпигель, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова - задержали в воскресенье.

У губернатора при обыске найдены около 500 млн рублей. В СК считают, что с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

Во вторник президент Владимир Путин подписал указ об отставке Белозерцева в связи с утратой доверия главы государства.