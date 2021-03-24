Клишас оценил выводы Венецианской комиссии СЕ по поправкам в Конституцию РФ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Заключение Венецианской комиссии Совета Европы (СЕ) о поправках в Конституцию РФ носит промежуточный характер, отдельные ее выводы ошибочны. Об этом заявил журналистам в среду глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Заключение Венецианской комиссии носит промежуточный характер. Мы продолжаем работу с комиссией. Сейчас по ряду позиций заключение говорит о том, что отдельные выводы комиссии просто ошибочны и не учитывают развитие правовых институтов России за последние 30 лет", - сказал Клишас, представляющий РФ по этому вопросу.

Он выразил надежду, что в окончательном заключении, которое ожидается летом 2021 года, "верх возьмет сугубо правовой подход к конституционной реформе в России".

Венецианская комиссия Совета Европы обнародовала во вторник свое заключение относительно вопроса о поправках в Конституцию РФ. Комиссия Совета Европы подчеркивает, что готова к дальнейшему сотрудничеству с Россией по этому вопросу. В то же время комиссия указала на "некоторые серьезные недостатки в Конституции РФ и процедуре принятия поправок".

В июле 2020 года МИД России сообщил, что Москва не делала запросов в Венецианскую комиссию Совета Европы относительно оценки поправок в конституцию, поскольку это внутреннее дело России. Как заявил тогда заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов, Россия не запрашивала мнения ни Венецианской комиссии, ни других международных органов по поправкам в основной закон. Россия считает это своим внутренним делом, указал дипломат

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории страны 1 июля 2020 года в 21:00 мск. Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.