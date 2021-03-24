Путин: РФ продолжит делиться с Африкой опытом борьбы с коронавирусом и поставлять вакцины

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Международной межпартийной конференции "Россия - Африка: возрождая традиции". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"На повестке дня такие важные вопросы, как обеспечение мира и региональной безопасности, противодействие вмешательству во внутренние дела суверенных государств, упрочение экономических и гуманитарных связей и, конечно, объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, - говорится в послании. - Россия продолжит делиться опытом, накопленным в этой сфере, поставлять действенные вакцины, уже получившие широкое признание, а также оказывать комплексную медицинскую помощь".

Путин отмечает, что состоявшийся в 2019 году первый саммит Россия - Африка придал импульс развитию дружественных отношений государств. Важную роль в укреплении взаимодействия призван сыграть и межпартийный диалог, который успешно продвигается.

"Рассчитываю, что инициированная партией "Единая Россия" международная конференция не только внесет значимый вклад в углубление межпартийного сотрудничества, но и станет одним из этапов подготовки второго саммита Россия - Африка, намеченного на 2022 год", - указывает глава государства.

Международная межпартийная онлайн-конференция "Россия - Африка: возрождая традиции" пройдет с 24 по 25 марта.