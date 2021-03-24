Патрушев: США придется ответить, если они будут создавать "трудные дни" в отношениях с РФ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что если США будут создавать "трудные дни" в отношениях с Россией, они должны будут ответить за это. Об этом он заявил журналистам в среду, комментируя слова помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать, - сказал секретарь СБ РФ. - Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить". Он напомнил, что это не первое заявление официальных лиц США на этот счет.

Патрушев при этом заверил, что Россия не совершала и не совершает никаких враждебных действий в отношении США и настроена на конструктивное сотрудничество. "Мы настроены на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным, - заявил Патрушев журналистам в среду. - Хочу подчеркнуть - мы не совершали никаких враждебных действий в отношении США, не совершаем их в настоящее время и не планируем совершать в будущем".

В интервью журналистам телеканала MSNBC в понедельник Салливан заявил, что администрация президента США Джо Байдена полагает, что у Москвы и Вашингтона есть множество разногласий. "Мы считаем, что с Россией предстоят трудные дни, поскольку есть вопросы, по которым у нас есть глубокие разногласия, есть действия, на которые нам нужно давать решительный ответ. Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым направлениям, в том числе в сфере атома, где мы несколько недель назад продлили на пять лет новый ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС)", - приводит слова Салливана телеканал. "Эти отношения не будут простыми, они связаны с серьезными вызовами, - добавил он. - От Америки они потребуют защиты своих интересов. Есть также сферы, в которых Соединенные Штаты и Россия могут работать совместно в стабильном и предсказуемом ключе в интересах обеих стран".

Сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Патрушев также заявил, что Россия готова к сотрудничеству с США в вопросах борьбы с коронавирусом. "Им придется повышать эффективность противодействия этой угрозе. Мы занимаемся этой проблемой тоже, у нас есть определенные достижения, мы добиваемся того, что эта угроза у нас снижается", - сказал Патрушев. "Мы готовы на конструктивный диалог, мы это предлагаем не только США, но и другим странам тоже. Но здесь должно быть взаимное движение, взаимный интерес", - добавил он.

Секретарь Совбеза напомнил официальные цифры о числе погибших от коронавируса в США, согласно которым Соединенные Штаты потеряли от COVID-19 больше людей, чем в мировых войнах.

Говоря о своей работе с Салливаном, Патрушев заметил, что аппарат помощника президента США по национальной безопасности формируется "достаточно сложно". Он напомнил, что со своим американским коллегой он уже дважды общался по телефону по инициативе американской стороны. "Первая беседа была посвящена продлению Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, и, как вы знаете, достигнут действительно позитивный результат и для США, и для России, и, я думаю, для мира в целом тоже", - напомнил Патрушев.

"Вторая беседа была посвящена безопасности в космическом пространстве. Мы так же, как и США заинтересованы, чтобы эта идея была реализована, настроены конструктивно взаимодействовать и с США, и с другими странами тоже", - добавил он.