ЦИК вместе с избиркомами регионов провел более 36 тыс. выборов за пять лет

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что ЦИК совместно с региональными избиркомами провел более 36 тыс. выборов с 2016 года.

"Всего за прошедшие пять лет мы провели более 36 тысяч кампаний всех уровней. Если кто-то думает, что мы живем от выборов до выборов раз в год, то это далеко не так. У нас разного рода кампании, довыборы идут постоянно, практически каждые выходные", - сказала Памфилова на заседании ЦИК, которое посвящено итогам работы текущего состава комиссии.

Она напомнила, что ЦИК провел три большие федеральные кампании: выборы депутатов Госдумы 2016 года, выборы президента РФ 2018 года и голосование по поправкам в конституцию в 2020 году.

Памфилова выразила благодарность всем членам комиссии за совместную работу.

Отмена итогов выборов

Результаты выборов в РФ за период работы действующего состава ЦИК России в 2016-2020 годах были отменены на 87 избирательных участках, уточнила Памфилова.

"В период с 2016 по 2020 год были признаны недействительными итоги голосования на 87 избирательных участках", - заявила она, отметив, что сотрудники российской избирательной системы поставили в первую очередь задачу жесткого отношения к своей работе.

"Задача была - оздоровить избирательную систему России внутри от всякого рода фальсификаций, нарушений и предложить механизмы, которые позволяли бы отражать внешнее воздействие на избирательную систему [России]", - пояснила глава комиссии.

ЦИК РФ действующего созыва проводит в среду последнее заседание, ранее в соответствии с законом президент РФ, Госдума и Совет Федерации сформировали новый состав Центризбиркома. Как ожидается, его первое заседание пройдет 29 марта. Памфилова вошла в обновленный состав по президентской квоте.