Медведев пожелал успешной работы участникам форума "Россия - Африка: возрождая традиции"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Представители более 20 государств принимают участие в конференции "Россия - Африка: возрождая традиции". Об этом говорится в оглашенном в ходе открытия форума приветствии председателя партии "Единая Россия", заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Это первый в истории форум ведущих парламентских партий наших государств, в котором принимают участие более 20 стран африканского континента <...> Хочу пожелать всем участникам межпартийной конференции "Россия - Африка: возрождая традиции" успешной и плодотворной работы во имя укрепления партнерства, дружбы и взаимопонимания между нашими государствами. Объявляю конференцию открытой", - говорится в тексте приветствия.

Медведев подчеркнул, что подготовка мероприятия велась на площадке международной межпартийной группы, созданной по инициативе "Единой России".

"Одна из главных тем конференции посвящена борьбе с коронавирусной инфекцией. На дискуссионных площадках российские специалисты поделятся своим опытом в этой сфере. Уверен, что наши африканские коллеги смогут учесть его для принятия важных решений, которые касаются защиты здоровья граждан в их собственных странах", - отмечается в обращении.

Председатель партии отметил, что программа форума предусматривает конструктивный разговор о партийной поддержке экономического, политического и гуманитарного сотрудничества. "Развитие тесных связей на всей уровнях отвечает нашим общим интересам, содействует устойчивому росту наших государств, повышению уровня жизни людей", - подчеркивается в приветствии.

Международная межпартийная онлайн-конференция "Россия - Африка: возрождая традиции" проходит с 24 по 25 марта.