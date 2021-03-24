Володин сообщил, что 416 депутатов уже сдали декларации о доходах

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания сообщил, что 416 депутатов из 444 уже представили свои декларации о доходах, он также отметил эффективность такой меры контроля.

"У нас 444 депутата Государственной думы. Из них 416 представили свои декларации", - сказал Володин.

По его словам, из числа членов фракции "Единая Россия" декларацию не сдал только один депутат, КПРФ - восемь депутатов, ЛДПР - 12, "Справедливой России" - шестеро. Из двух независимых депутатов декларацию не подал один.

Володин призвал депутатов "исполнить закон и сделать все для того, чтобы декларации были поданы до 1 апреля".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со своей стороны выразил сомнения по поводу эффективности такой меры, заметив, что губернаторы, которых арестовывают по обвинению в совершении преступлений, подавали "великолепные декларации о доходах". "Я предлагал не раз: давайте уберем этот лишний документ, это такая возня", - сказал Жириновский.

"Именно потому, что вводится ответственность по предоставлению деклараций о доходах и расходах, таких случаев стало меньше. И в Государственную думу меньше желающих избираться как раз из-за того, что надо подавать декларации", - ответил Володин.