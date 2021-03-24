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Песков сообщил, что дату послания Путина Федеральному Собранию пока не определили

Ранее пресс-секретарь главы государства уточнял, что готовится сценарий, при котором президент будет выступать перед парламентариями очно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков/ТАСС Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков/ТАСС
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Дата оглашения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию по-прежнему не определена, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не появилось", - ответил он на вопрос, появилось ли понимание относительно дня проведения этого мероприятия.

"Как только у нас будет точно определена дата, сделаем сообщение. Никакие прикидки мы, как правило, не публикуем", - сказал представитель Кремля.

12 марта пресс-секретарь президента не подтверждал информацию, что выступление Путина состоится 7 или 8 апреля. При этом Песков уточнил, что готовится сценарий, при котором глава государства будет выступать перед парламентариями очно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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