Володин предложил обсудить дополнительные ограничения для кандидатов в президенты России

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о дополнительных ограничениях для кандидатов на должность президента РФ.

В ходе пленарного заседания в среду Жириновский напомнил о поправках ЛДПР, вводящих требования к здоровью кандидата на пост главы государства (заключение медкомиссии) и прохождению им военной службы. "Как можно быть верховным главнокомандующим, если ни дня не служил в армии? Поэтому непрохождение воинской службы тоже должно быть основанием для отказа в регистрации", - уверен парламентарий.

"Ваши предложения очень интересны, правильно было бы их дополнительно обсудить и, возможно, дальше уже искать решения по имплементации, реализации этих норм", - отреагировал Володин.

В среду Госдума приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции, который в том числе дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. "Владимир Вольфович, учитывая, что у нас законопроект рассматривается в третьем чтении,… мы в рамках этой процедуры не можем внести изменения, но они все заслуживают внимания и изучения", - отметил председатель нижней палаты.

По его мнению, в некоторых странах пост главы государства занимают "нездоровые, откровенно говоря, случайные" люди. "Страны становятся заложниками этой их политики, но ваши предложения, они интересны и для нашей страны, вы правильно говорите. Как речь идет об армии - ищут белый билет, ищут заболевание... Как только речь идет о власти - они здоровые, присягу не принимали, в армии не служили, как стране будут служить?" - сказал спикер.

Володин подчеркнул, что речь идет о том, чтобы к власти приходили "эффективные, здоровые, любящие свою страну граждане". "Посмотрите, кто рвется, то белобилетник обманным путем, то, видите, нездоровые люди, они подняться не могут по трапу, а миром пытаются управлять", - возмутился спикер Госдумы.