Климов: мировое сообщество должно бороться с монополизмом транснациональных IT-компаний

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Транснациональные интернет-компании, базирующиеся в первую очередь в США, выполняют сегодня роль неоколонизаторов в цифровом пространстве, это опасное явление требует противодействия со стороны мирового сообщества. Такое мнение высказал в среду замсекретаря генсовета "Единой России", председатель комиссии президиума генсовета по международной деятельности Андрей Климов, выступая на международной межпартийной конференции "Россия - Африка: возрождая традиции" в формате видеоконференции.

"Некоторые транснациональные интернет-гиганты, международные цифровые платформы, которые базируются в ряде стран, в первую очередь в США, за счет своего монопольного положения пытаются навязывать всему миру свои представления о реальности, свои ценности, которые никто не воспринимал ранее как принципы, обязательные к использованию в других странах мира", - сказал Климов.

"И распространяя такого рода информацию, ведя такого рода избирательную деятельность, эти международные цифровые платформы выполняют роль своеобразных неоколонизаторов только в цифровом пространстве. И этот цифровой неоколониализм, конечно, крайне опасен. Мы надеемся, что и сегодня, и в дальнейшем мы попробуем обсудить возможность противодействия такого рода монополиям с тем, чтобы каждое государство могло в полной мере использовать свои суверенные права", - добавил он.

Политик также отметил, что Россия отмечает рост уровня глобальной конфронтации. "Мы, к сожалению, констатируем, что многие международные документы, которые позволяли сдерживать гонку вооружений, укрепляли доверие между странами, они либо прекратили свое действие и не были возобновлены, либо формально остаются в силе, но на самом деле ситуация продолжает деградировать", - сказал он.

Кроме того, по словам Климова, для некоторых стран в мире вмешательство в суверенные дела других государств стало привычным инструментом внешней политики. "Мы также видим вместе с вами, что все чаще стали применяться противоправные односторонние санкции в отношении суверенных государств. Они не имеют никакого отношения к механизмам, которые предусматривает устав ООН, где сказано, что такого рода ограничительные меры могут быть только с санкции Совета Безопасности ООН. Это касается и попыток применения силы в обход устава ООН, такая практика приводит к региональным войнам и не способствует укреплению глобального мира", - сказал политик.

Климов также выразил признательность тем странам Африки, которые с воодушевлением восприняли инициативу президента РФ Владимира Путина о проведении саммита пятерки стран, входящих в Совет Безопасности ООН и имеющих там право вето. "Это очень важная встреча, которая могла бы позволить сделать очень важный шаг в реализации принципов прочного мира и безопасности во всем мире", - считает замсекретаря генсовета "Единой России".