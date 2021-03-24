Власти Крыма сообщили, что сумма иска к Украине по водной блокаде превысила 1 трлн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Предварительная сумма иска, который власти Крыма намерены подать к Украине в связи с водной блокадой полуострова, превышает 1 трлн рублей. Об этом в среду сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

"Сумма перевалила за 1 трлн рублей. <…> Речь пока идет только про прямой ущерб. А есть еще косвеннный - это еще не оценивалось в примерном исчислении", - сказал Константинов.

В свою очередь первый вице-спикер Ефим Фикс заявил о готовности приступить к формированию пакета документов. "На сегодняшний день нам четко понятно, что есть проблема, которая очевидна, есть люди, которые в прямой речи заявляют о своей причастности к этой трагедии, и есть 2,5 млн человек, чьи права нарушены. Мы провели достаточно серьезную работу, <...> у нас есть примерные цифры по отраслям - государственному комитету по водному хозяйству, министерству сельского хозяйства, министерству промышленности, министерству курортов. Сегодня можем приступать к формированию иска, формированию пакета документов", - сказал он.

Константинов поддержал коллег: "Начинайте". В разговоре с журналистами Константинов добавил, что планируется провести экспертизы, в том числе международную правовую.

Он уточнил, что власти Крыма подадут иск к Украине из-за водной блокады Крыма к середине 2021 года."До конца второго квартала мы должны быть в суде", - сказал Константинов.

Председатель Госсовета добавил, что на очереди иски по транспортной и энергетической блокаде. "Да, следующий [иск] - по энергоблокаде. Тоже есть предварительная оценка, ущерб исчисляется триллионами. И по транспортной блокаде", - сказал Константинов, отвечая на вопрос о том, действительно ли следующий иск планируется по поводу энергетической блокады Крыма.

В начале марта Константинов заявил, что власти республики готовятся подать иск к Украине из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой. Он попросил профильные комитеты подготовить информацию об ущербе от перекрытия Северо-Крымского канала для экологии, сельского хозяйства и предприятий Крыма, а также для здоровья жителей полуострова.