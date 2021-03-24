Мишустин прибыл с рабочим визитом в Грецию

АФИНЫ, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в среду в Афины с двухдневным рабочим визитом по случаю празднования 200-летия начала греческой национально-освободительной революции. Это первая поездка Мишустина в качестве главы российского кабмина за пределы постсоветского пространства.

Из аэропорта Афин он направится на переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. "Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной сфере и других областях", - информировала ранее пресс-служба правительства РФ.

Также в среду на церемонии в мэрии греческой столицы Мишустину будет вручена Золотая медаль почета города Афины в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции от османского ига. Кроме того, как ожидается, вместе с другими главами иностранных делегаций Мишустин вечером примет участие в церемонии открытия после реконструкции Национальной картинной галереи и посетит официальный обед от имени президента Греции Катерины Сакелларопулу.

В четверг, 25 марта, в Афинах пройдет военный парад, посвященный 200-летию начала греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов. В этой борьбе грекам помогли Россия, Франция и Великобритания. Ключевую роль в обретении независимости сыграла победа России над Турцией в войне 1828-1829 годов, когда основная часть турецкой армии ушла из Греции и была разгромлена русскими войсками в Восточной Анатолии и Болгарии. В 1829 году Греция получила автономию, а в 1830 году - полную независимость.

Великобританию на праздновании юбилея революции будут представлять принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла. Французский президент Эмманюэль Макрон был вынужден отменить визит в Грецию в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом у него на родине. На торжественных мероприятиях в Афинах Францию будет представлять министр вооруженных сил Флоранс Парли. Ожидается также прибытие на празднование президента Кипра Никоса Анастасиадиса.