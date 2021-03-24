Члены ближневосточного "квартета" условились согласовать министерскую встречу

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Представители стран ближневосточного "квартета" международных посредников (РФ, США, ООН, ЕС) в ходе телеконференции поддержали инициативу российской стороны обсудить параметры министерской встречи.

"Участники поддержали российское предложение о проработке параметров министерского заседания "квартета" и договорились продолжить регулярный обмен мнениями", - говорится в распространенном в среду сообщении МИД по итогам прошедшей накануне беседы.

Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе подготовку к общепалестинским выборам, социально-экономическую и эпидемическую обстановку на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа на фоне пандемии коронавируса. "Акцентирована необходимость возобновления прямых палестино-израильских переговоров в целях открытия политических перспектив мирного процесса, а также решения фундаментальных вопросов окончательного статуса в соответствии с международно признанной правовой базой, предусматривающей создание двух государств - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности. Указана недопустимость односторонних шагов, подрывающих концепцию двухгосударственного урегулирования", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, участники конференции подтвердили уникальный характер "квартета" как единственного одобренного резолюциями СБ ООН механизма сопровождения процесса ближневосточного урегулирования. По итогам телеконференции сторонами было согласовано совместное заявление, суммировавшее основные элементы состоявшихся консультаций.

Россию на мероприятии представлял спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.