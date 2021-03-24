Столицей Ленинградской области стала Гатчина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли законопроект о предоставлении Гатчине статуса столицы региона. Законопроект был принят сразу в первом и третьем чтениях на одном заседании, передает корреспондент ТАСС.

"34 - "за", против - нет, воздержавшихся - нет. Решение принято", - сказал на заседании председатель законодательного собрания Сергей Бебенин.

Законопроект предполагает внесение изменения в статью устава Ленинградской области о месте размещения органов государственной власти региона, сейчас органы власти Ленинградской области размещаются в Петербурге. В пояснительной записке указано, что выбор Гатчины в качестве административного центра обоснован хорошей логистикой - близким расположением к крупным населенным пунктам, автодорогам. "В связи с тем, что процесс перемещения не может быть выполнен в сжатые сроки, проектом областного закона предлагается на переходный период закрепить в качестве мест размещения органов государственной власти Ленинградской области как Санкт-Петербург, так и Гатчину", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Переезд органов государственной власти начнется в этом году. Ранее сообщалось, что на первом этапе в Гатчину переедут комитет по культуре, включая Музейное агентство, комитет по туризму, комитет по делам молодежи, комитет по физкультуре и спорту и часть администрации губернатора и правительства Ленинградской области. Для размещения ряда служб власти региона рассчитывают получить помещения, которые сейчас находятся в собственности Минобороны, а также выкупить частные помещения.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.