В МИД России посоветовали НАТО заняться своими проблемами

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в среду ТАСС заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об "агрессивных действиях" Москвы, призвала альянс заняться решением своих проблем.

"Займитесь проблемами в ваших странах-членах. Они требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека в странах НАТО, - указала дипломат. - Как решите, сразу приступим к изучению вашего опыта. Но только удачного".

Ранее Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Совета глав МИД альянса, заявил, что Москва якобы "дестабилизирует ситуацию в соседних странах", продолжает наращивание военной мощи, а также "подавляет политическое инакомыслие".