Мишустин заявил, что в тяжелые времена Греция и Россия всегда помогали друг другу

АФИНЫ, 24 марта. /ТАСС/. Отношения России и Греции базируются на особой исторической, культурной и духовной близости. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече в Афинах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"В тяжелые времена Греция и Россия всегда помогали друг другу и были вместе. Это наше общее наследие, которым мы все дорожим", - сказал глава российского правительства. Он отметил, что "российско-греческие отношения базируются на особой исторической, культурной и духовной близости народов".

Также Мишустин передал своему греческому коллеге наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

Во встрече премьер-министров РФ и Греции с российской стороны принимают также участие вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минтранса Виталий Савельев, являющийся сопредседателем российско-греческой межправительственной комиссии, замглавы МИД Александр Грушко и замруководителя аппарата кабмина Эльмир Тагиров.

Мишустин прибыл в Афины в среду с двухдневным рабочим визитом по случаю празднования 200-летия начала греческой национально-освободительной революции. В четверг, 25 марта, в Афинах пройдет военный парад. Великобританию на праздновании юбилея революции будут представлять принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла, Францию - министр вооруженных сил Флоранс Парли. На празднование прибудет также президент Кипра Никос Анастасиадис.