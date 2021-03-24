Мишустин заявил, что Россия и Греция настроены на комплексное развитие отношений

АФИНЫ, 24 марта. /ТАСС/. Отношения России и Греции будут комплексно развиваться на современных инновационных началах с учетом искренней симпатии народов двух стран друг к другу. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы договорились продолжить работу по совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы. На повестке дня соглашения в таких ключевых областях, как здравоохранение, связь, коммуникации, информационные технологии", - сообщил глава российского правительства по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Наши переговоры продемонстрировали общий настрой на комплексное развитие отношений между Россией и Грецией", - отметил Мишустин. "Мы будем делать это на современных инновационных началах с учетом исторического опыта и искренней симпатии наших народов друг к другу", - подчеркнул глава российского кабмина.

По словам Мишустина, Россия и Греция будут работать над продвижением совместных проектов в разных областях и над реализацией потенциала в сфере инвестиций.

"Переговоры подтвердили взаимную заинтересованность в продвижении совместных проектов в совершенно разных областях", - сказал глава правительства РФ. Он отметил при этом, что из-за пандемии коронавируса в прошлом году взаимная торговля России и Греции снизилась более чем на треть. "Есть неиспользованные возможности в сфере инвестиций, мы подробно об этом поговорили и обсудили направления, в которых будем работать", - подчеркнул Мишустин.

Он заявил, что его встреча с Мицотакисом прошла в дружественной обстановке и в конструктивном ключе. "Мы сверились и актуализировали все направления, по которым работаем вместе с Грецией", - сказал глава кабмина РФ. Премьер-министр поблагодарил греческого коллегу и руководство Греции "за гостеприимство и радушную встречу российской делегации".

Мишустин также поблагодарил руководство Греции за возможность принять участие в праздновании 200-летия с начала греческой национально-освободительной революции против османского ига. По мнению главы российского правительства, это общий праздник для России и Греции. "Наши предки всегда поддерживали греческий народ в борьбе за свободу", - сказал премьер-министр РФ, назвав символичным, что первым правителем независимой Греции стал бывший глава министерства иностранных дел Российской империи Иоанн Каподистрия. Как подчеркнул Мишустин, историческая и культурная связь между двумя странами создадет прочную основу для сотрудничества в самых разных сферах, прежде всего в гуманитарной. Он отметил, что в ближайшее время будет дан официальный старт проведению в 2021 году перекрестного Года истории России и Греции.