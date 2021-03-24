Мишустин призвал власти Греции наращивать многоплановый диалог двух стран

АФИНЫ, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал греческих коллег активно развивать контакты между Россией и Грецией.

"Я призываю наших греческих коллег наращивать многоплановый диалог, развивать контакты между нашими столицами, Афинами и Москвой. Уверен, что обмен опытом очень будет полезен и представляет обоюдный интерес", - сказал Мишустин в среду в ходе церемонии награждения Золотой медалью Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции.

Мишустин отметил, что общность взглядов на основополагающие ценности дает России и Греции хорошие возможности для сотрудничества по различным направлениям. "Нас объединяют глубокие исторические и духовные связи, которые корнями уходят вглубь веков. Греция - важный партнер сегодня для нашей страны в Европе. Общность взглядов на основополагающие ценности, традиции дружбы и взаимопонимания дают очень хорошие возможности для сотрудничества по самым разным направления", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что Россия ценит вклад Греции в общемировую сокровищницу цивилизации, а также греческое влияние на развитие российской культуры. "Хочу поблагодарить вас за вручение Золотой медали почета города Афины. Это особая честь. Говорю без всякого преувеличения, в России понимают и ценят вклад Греции в общемировую сокровищницу цивилизации, и, конечно, огромное влияние ваша страна оказала на нашу историю", - сказал Мишустин. По его словам, это особая эстетика в архитектуре, живописи, поэзии, философии.

"Греческие ученые основали в Москве первое высшее учебное заведение - Славяно-греко-латинскую академию. И Россия в свою очередь поддержала в освободительной борьбе народ Греции", - отметил он.

Мишустин прибыл в Афины в среду с двухдневным рабочим визитом по случаю празднования 200-летия начала греческой национально-освободительной революции. В четверг, 25 марта, в Афинах пройдет военный парад.

Золотая медаль почета является высшей наградой города Афины. Она вручается главам государств и правительств, вице-президентам, королевским особам и предстоятелям поместных церквей, другим лицам, имеющим заслуги перед Грецией. В 2001 году медаль была вручена президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита в Грецию.

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