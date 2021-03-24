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В Кремле пообещали "соответствующий ответ" на санкции Канады

Канадское правительство ввело санкции в отношении девяти российских официальных лиц из-за ситуации вокруг Алексея Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. РФ даст "соответствующий ответ" на санкции Канады в отношении девяти российских официальных лиц. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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На вопрос ТАСС, будет ли Москва симметрично реагировать на действия Оттавы, представитель Кремля сказал: "Будет соответствующий ответ".

В среду правительство Канады ввело санкции в отношении девяти российских официальных лиц из-за ситуации вокруг Алексея Навального. В список попали руководитель ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководители Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры Александр Калашников и Игорь Краснов.

Теги
КанадаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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