Российская делегация назвала резолюцию СПЧ ООН по Сирии "предельно необъективной"

ЖЕНЕВА, 24 марта. /ТАСС/. Российская делегация, участвующая в проходящей в Женеве 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), расценила как "предельно необъективную" резолюцию по Сирии, принятую в среду по инициативе Великобритании, стран Евросоюза, Турции, Иордании, Катара и Кувейта.

Представитель делегации РФ Дмитрий Воробьев в выступлении на сессии заявил, что этот документ "предельно необъективен, построен на бездоказательных домыслах и лживых суждениях, извращает реальность и носит откровенно политизированный характер".

Российская делегация, отметил дипломат, пыталась обнаружить в проекте резолюции, "подготовленном британскими коллегами", "хоть какое-нибудь здравое зерно или намек на объективность". Однако авторы, "не стесняясь, максимально сгустили краски, подготовив однобокий, несбалансированный и не поддающийся правке документ, включили в него все мыслимые и немыслимые обвинения, адресовав их лишь одной из сторон сирийского конфликта". Представитель делегации РФ обратил внимание на тот факт, что в резолюции "отсутствует четкая ссылка на императив борьбы с терроризмом и тем самым искажается истинная причина произошедшей в Сирии трагедии". Кроме того, не раскрыта тема "иностранной оккупации части территории Сирии и разграбления природных богатств", остались незамеченными усилия сирийских властей по преодолению кризиса.

В резолюции в качестве главной мишени для критики и осуждения избраны сирийские власти. В ней утверждается, что "десятки тысяч человек были убиты во время содержания под стражей правящим режимом", говорится также о том, что "сирийские власти осуществляли широкомасштабные и систематические нападения на гражданское население в соответствии с твердо укоренившейся политикой, включая преступления против человечности".

Против резолюции, помимо России, проголосовали Армения, Боливия, Венесуэла, Китай и Куба. Китайский представитель отметил в своем выступлении, что ее содержание - "несправедливое и необъективное", а сам документ "оказывает одностороннее давление на сирийское правительство". "Такой проект резолюции не будет способствовать достижению политического решения сирийского вопроса и не сможет облегчить страдания сирийского народа", - резюмировал дипломат.

Документ поддержали 27 стран из 47, входящих в СПЧ: помимо стран ЕС, это, в частности, Сомали, Того, Маршалловы Острова и Украина. При голосовании воздержались 14 государств, в том числе Узбекистан, Индия и Пакистан.