Слуцкий назвал бесполезными канадские санкции в отношении должностных лиц России

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Ограничения, введенные властями Канады в отношении девяти российских должностных лиц, бесполезны, так как практически повторяют ограничения для руководителей спецслужб и правоохранительных органов, прописанные в российских законах. Такое мнение высказал в среду глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя решение канадского правительства о введении санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

Слуцкий заметил, что "Канада предсказуемым образом присоединяется к западным "санкциям абсурда", при этом черный список Оттавы практически дублирует аналогичный Вашингтона". "Канадские рестрикции также абсолютно бесполезны, поскольку фактически повторяют ограничения для руководителей спецслужб и правоохранительных органов, прописанные в российском законодательстве", - сказал депутат.

Таким образом, продолжил глава комитета, "санкции коллективного Запада носят популистский характер, вводятся по абсолютно голословным причинам и являются одним из инструментов сдерживания и вмешательства в дела суверенной России". "Без ответа - соразмерного и адекватного - уверен, не оставим", - резюмировал Слуцкий.

В канадский санкционный список попали руководитель ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководители ФСИН и Генпрокуратуры Александр Калашников и Игорь Краснов. Им будет запрещен въезд в Канаду, а все их возможные банковские счета в этой стране будут заморожены. Согласно заявлению главы канадского МИД Марка Гарно, санкции являются частью "согласованных дипломатических усилий по оказанию давления на высокопоставленных лиц в российской администрации", которые, по версии властей Канады, причастны к инциденту с Навальным.