ЕР приостановила членство в партии мэра Майкопа

МАЙКОП, 24 марта. /ТАСС/. Местное городское отделение партии "Единая Россия" в среду приостановило членство в партии мэра Майкопа Андрея Гетманова, в отношении которого СК возбудил уголовное дело по факту вымогательства. Об этом ТАСС сообщил руководитель регионального исполкома Адыгейского регионального отделения партии "Единая Россия" Рамазан Афашагов.

"Членство в партии главы администрации муниципального образования "Город Майкоп" Гетманова сегодня приостановлено", - сказал он.

Уголовное дело в отношении главы администрации МО "Город Майкоп" возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея, по ч. 3 ст. 163 УК РФ. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя, занимавшегося выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции. Желая получить право на чужое имущество, он потребовал от бизнесмена совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района республики. Учитывая, что они имели неравнозначную площадь и стоимость - разница составила более 5 млн рублей, - предприниматель отказался от невыгодной для него сделки. Получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства. Будучи в подавленном состоянии, опасаясь угроз подозреваемого, мужчина согласился выполнить вышеуказанное незаконное требование и совершить обмен земельными участками с указанными для себя кабальными условиями.

56-летний Гетманов - выпускник Ростовского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск имени главного маршала артиллерии М. И. Неделина, кадровый военный, офицер запаса. Служил на космодроме Байконур, участвовал в работах по подготовке к пуску ракетно-космической системы "Энергия-Буран". По окончании военной службы более 20 лет (с 1995 г. по 2017 г.) руководил майкопским предприятием "Монтаж", был депутатом парламента Адыгеи двух созывов. Гетманов был избран на пост мэра Майкопа в феврале 2018 года.