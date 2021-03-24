Посольство России заявило, что санкции Канады контрпродуктивны и не останутся без ответа

ОТТАВА, 24 марта. /ТАСС/. Очередные канадские санкции в отношении России контрпродуктивны, нелегитимны с точки зрения международного права и не останутся без ответа. Об этом ТАСС в среду сообщили в российском посольстве в Оттаве.

"Осуждаем введение Канадой очередных антироссийских санкций, которые абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны в плане давления на Россию. Разговаривать с нами языком санкций контрпродуктивно, - заявил представитель дипмиссии. - Разумеется, этот недружественный шаг, наносящий вред и без того непростым двусторонним отношениям, не останется без адекватного ответа".

В посольстве подчеркнули, что попытки вмешательства в дела РФ со стороны правительства Канады и навязывание России "своего искаженного и политизированного восприятия действительности обречены на провал. "Прежде, чем заниматься нравоучениями, Оттаве следовало бы подумать о собственных правочеловеческих прегрешениях, включая систематическое насилие в отношении коренного населения и проявления расовой дискриминации", - резюмировал дипломат.

Ранее правительство Канады ввело санкции в отношении девяти российских высокопоставленных чиновников из-за ситуации вокруг Алексея Навального. В санкционный список попали руководитель ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководители Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры Александр Калашников и Игорь Краснов. Им будет запрещен въезд в Канаду, а все их возможные банковские счета в этой стране будут заморожены.