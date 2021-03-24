Эксперт: название "Донбасс" является историческим еще со времен отмены крепостного права

КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. Географический термин "Донбасс" является историческим со времен отмены крепостного права, эта территория входила в состав Российской империи, заявил ТАСС в среду заведующий кафедрой истории России Кубанского государственного университета, доктор исторических наук, доктор социологических наук, профессор Валерий Касьянов.

В среду в ходе форума "Выборы в Донбассе и право на местное самоуправление" секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинцам следует отказаться от использования термина "Донбасс", так как в украинских документах такое наименование региона отсутствует.

"Это территория Донецкого угольного бассейна - это выражение появилось и утвердилось еще после отмены крепостного права, когда стремительно стал развиваться в Российской империи капитализм и появляться промышленные предприятия. Поиск места на карте европейской части Российской империи в то время привел к тому, что на территории Донецкого угольного бассейна нашли идеальные условия для добычи угля, руд и переработки путем металлургического производства. Поэтому первая база такая появилась именно там, и была она базой Российской империи, она даже Малороссией (так в XVIII столетии после побед в войнах с Османской империей называли часть восточнославянских народов, от которых произошли современные украинцы) не называлась", - сказал Касьянов.

Он пояснил, что Донбасс наряду с такими территориями, как Урал и Поволжье, в то время был мощным индустриальным регионом Российской империи, ни в какие исторические периоды Донбасс не был даже обособленной территорией. Касьянов назвал заявление секретаря СНБО Украины историко-географической провокацией, так как, по его словам, происходит подмена как исторической действительности, так и географических понятий. Кроме того, он обратил внимание и на историческую действительность географического положение самой Украины.

"Нужно знать, например, карту административно-территориального деления Российской империи: ранее западная граница области войска Донского - сегодня Ростовской области - проходила по реке Юзовке, а эта река находится в центре города Донецка сегодня, одно из первых названий города как раз и было Юзовка. Посмотрев на карту, господин, заявивший подобные вещи о Донбассе, должен понимать, топонимика "Донбасс" не могла появиться на Украине и стать типично украинской, она могла появиться только в масштабах Российской империи, когда начали формировать большие промышленные, индустриальные регионы", - пояснил Касьянов, он утонил, что территория нынешней Украины в те годы делилась на две части: левобережье Днепра, правобережье Днепра. Левобережье Днепра вместе с Киевом в 1654 году вошло в состав Российской империи, и даже после распада Российской империи Украиной обозначались земли, находящиеся западнее Киева, то есть территория Донбасса туда не входила.