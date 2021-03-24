В МИД РФ призвали НАТО определиться: пытаться сдерживать Россию или сотрудничать с ней

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Североатлантический альянс должен выбрать или конфронтацию, или диалог при выстраивании отношений с Россией, "усидеть на двух стульях" НАТО не сможет. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на закрытии председательства США в рамках форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Текст выступления был размещен в среду на сайте МИД РФ.

"Для нас очевидно, что невозможно укреплять доверие в военной области, когда Североатлантический альянс продолжает активность и усиливает свое присутствие вблизи российских рубежей. В этих условиях коллективные уговоры поддержать "пакет" предложений 34 государств ОБСЕ о модернизации ВД (Венского документа 2011 года - прим. ТАСС) являются тщетными и эффекта не возымеют, - сказал Гаврилов. - Для начала коллегам необходимо определиться: либо сдерживание, либо диалог с нашей страной. Усидеть сразу на двух стульях не удастся".