Мишустин будет присутствовать на военном параде в Афинах в честь греческой революции

АФИНЫ, 25 марта. /ТАСС/. Военный парад, посвященный 200-летию начала греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов против османского ига, пройдет в четверг на центральной афинской площади Синтагма (Конституции). На параде будут присутствовать премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Греции Катерина Сакелларопулу, военное руководство страны, а также приглашенные гости - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла, президент Кипра Никос Анастасиадис, министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли. При этом сам парад из-за карантина пройдет без зрителей, его будут транслировать по греческому телевидению.

До начала парада состоится благодарственный молебен в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Афинах, будут возложены венки к памятнику Неизвестному солдату у стен парламента.

В параде примут участие пешие, моторизованные и военно-воздушные части вооруженных сил Греции, а также подразделения греческой полиции, пожарной службы и береговой охраны. В связи с исторической важностью годовщины, которая отмечается в этом году, некоторые части будут одеты в национальные костюмы всех регионов материковой и островной Греции и будут нести исторические реликвии, многие из которых до сих пор не выставлялись на всеобщее обозрение. Как ожидается, участники парада пронесут пурпурное, с золотым шитьем и украшенное драгоценными камнями знамя монастыря Святая Лавра, которое принято отождествлять с началом греческой революции. Оно было подарено одноименному монастырю греками из Смирны в конце XVI века.

Пронесут также знамя возникшего в начале XIX века с целью создания независимого греческого государства тайного общества "Филики Этерия", на котором написаны первые буквы лозунга "Свобода или смерть". "Филики Этерия" было создано тайно в 1814 году греческими торговцами в городе Одесса в Российской империи и по сути дела явилось предвестником революции, подготовив почву для вооруженной борьбы против османского ига. В 1821 году организация насчитывала тысячи членов в Греции.

Первой на параде пройдет колонна исторических военных частей, которую будет завершать взвод конницы, воссозданный специально для праздничных мероприятий 25 марта этого года. В параде примут участие всадники в костюмах освободительной революции, воины в форме Балканских войн (1912-1913), наездники в костюмах времен Первой мировой войны и солдаты в воинском снаряжении малоазиатского похода греческой армии. Парад пеших частей откроют эвзоны - бойцы Президентской гвардии, которые круглосуточно несут караульную службу у памятника Неизвестному солдату и Президентского дворца.

Впервые в параде примут участие военные подразделения стран - союзниц Греции. Вместе с греческими самолетами в воздух поднимутся группы американских "F-16" и Rafale французских ВВС.

Представляющий Россию на праздновании премьер-министр Михаил Мишустин, прибывший в Афины с двухдневным рабочим визитом, провел в среду переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и встретился с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом, а в мэрии греческой столицы состоялась церемония вручения главе российского правительства Золотой медали почета города Афины в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции от владычества Османской империи. Вечером в среду Мишустин вместе с другими главами делегаций посетил открытие после реконструкции Национальной картинной галереи и официальный обед от имени президента Греции Катерины Сакелларопулу.

По словам Мишустина, Греция является важным партнером России в Европе. По итогам переговоров со своим греческим коллегой премьер-министр РФ отметил, что отношения двух стран базируются на особой исторической, культурной и духовной близости народов. "В тяжелые времена Греция и Россия всегда помогали друг другу и были вместе", - сказал глава российского кабмина. Он сообщил, что на переговорах стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продвижении совместных проектов в разных областях и договорились продолжить работу по совершенствованию договорно-правовой базы, в том числе в сферах здравоохранения, связи, коммуникаций и информационных технологий. Обсуждались также вопросы обеспечения защиты здоровья туристов, которые будут посещать Грецию с открытием в этой стране туристического сезона.

История борьбы за независимость

25 марта 1821 года митрополит города Патры Герман водрузил бело-голубой греческий флаг в монастыре Айя-Лавра (Святая Лавра) на полуострове Пелопоннес, подав сигнал к восстанию против 400-летнего турецкого владычества. Казавшаяся вначале едва ли не безнадежной борьба за независимость от мощной Османской империи увенчалась почти через 10 лет успехом во многом благодаря поддержке России. Русско-турецкая война 1768-1774 годов повлияла на пробуждение национального самосознания греческого народа. Россия поддерживала борьбу греческих повстанцев и дипломатическим путем, и силой оружия.

В октябре 1827 года русская эскадра, действовавшая вместе с французской и английской, в морском сражении в греческой бухте Наварино полностью уничтожила флотилию Османской империи. Ключевую роль в обретении греками независимости сыграла победа России над Турцией в войне 1828-1829 годов, когда основная часть турецкой армии ушла из Греции и была разгромлена русскими войсками в Восточной Анатолии и Болгарии. В 1829 году Греция получила автономию, а в 1830 году - полную независимость.