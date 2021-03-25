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Лавров: Москва и Сеул призывают к скорейшему началу переговоров по Корейскому полуострову

Как отметил министр иностранных дел, Россия и Южная Корея обменялись оценками по продвижению многосторонних инициатив по упрочнению сотрудничества в Северо-Восточной Азии

СЕУЛ, 25 марта. /ТАСС/. Москва и Сеул выступают за скорейшее возобновление переговорного процесса по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном.

"Из международной проблематики особое внимание уделили ситуации на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии. Москва и Сеул сохраняют приверженность скорейшему возобновлению переговорного процесса вовлеченными сторонами в интересах прочного урегулирования всего комплекса проблем этого региона", - сказал он.

"Подчеркнули важность усилий по поддержанию в Северо-Восточной Азии, включая, конечно же, Корейский полуостров, мирной и стабильной обстановки, что подразумевает отказ сторон от продолжения гонки вооружений и наращивания военной активности в любых формах", - добавил министр.

Как отметил Лавров, Москва и Сеул обменялись оценками по продвижению многосторонних инициатив по упрочнению сотрудничества в Северо-Восточной Азии: "Здесь есть интересные идеи и у наших друзей, и они оценили предложения, которые продвигает Россия".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияРеспублика Корея
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