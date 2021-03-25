Мишустин и принц Чарльз пообщались на приеме у президента Греции в Афинах

АФИНЫ, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Афинах пообщался с принцем Уэльским Чарльзом и другими иностранными гостями, прибывшими на празднование 200-летия начала греческой национально-освободительной революции. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в российской делегации.

"Мишустин с принцем Чарльзом, как и с другими гостями, поприветствовали друг друга и пообщались на приеме у президента [Греции Катерины Сакелларопулу]", - сказал собеседник агентства.

Официальный обед в президентском дворце в Афинах в честь глав делегаций, прибывших для участия в праздновании юбилея греческой революции, состоялся вечером в среду. В тот же день иностранные гости посетили церемонию открытия отреставрированной Национальной картинной галереи. Кроме того, в среду у Мишустина прошли встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Кипра Никосом Асастасиадисом, а в мэрии Афин состоялась церемония вручения главе российского правительства Золотой медали почета города Афины в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции от владычества Османской империи.

В четверг в Афинах пройдет военный парад.