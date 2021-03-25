Лавров сообщил, что пригласил главу МИД Республики Корея в Москву

СЕУЛ, 25 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил главу МИД Южной Кореи Чон Ый Ёна в Москву на переговоры.

"Переговоры были весьма полезными и своевременными, - сказал он в четверг на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой. - Рассчитываю на продолжение наших контактов в рамках визита господина министра в Москву, я передал ему соответствующее приглашение".

Лавров обратил внимание, что в ходе встречи стороны условились продолжать и наращивать взаимодействие между дипведомствами. "У нас разветвленная сеть контактов на разных уровнях, и дальнейшему углублению будет способствовать подписанный только что план обменов между внешнеполитическими ведомствами на текущий и следующий годы", - отметил министр.

Кроме того, Лавров сообщил, что Россия направила приглашение премьер-министру Южной Кореи Чон Се Гюну принять участие в форуме "Открытые инновации", который пройдет осенью в Москве.

"Премьер-министр Республики Корея имеет приглашение от правительства Российской Федерации принять участие осенью этого года в международном форуме "Открытые инновации", который состоится в Москве", - сказал он.