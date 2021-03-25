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Посол РФ в США прибыл в Госдуму

Анатолий Антонов примет участие в закрытом заседании комитета по международным делам

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российский посол в США Анатолий Антонов, приглашенный для консультаций в Москву, прибыл в Государственную думу для участия в закрытом заседании комитета по международным делам. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Антонов находится в Москве с воскресенья. Ранее он посетил МИД РФ.

Президент США Джо Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли президента России Владимира Путина убийцей. Впоследствии Белый дом и Госдепартамент выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях. После этих заявлений Антонов был приглашен на консультации в Москву.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
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