Полпред президента России в СФО заявил, что гордится включением в санкционные списки

НОВОСИБИРСК, 25 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло, попавший в список чиновников, в отношении которых Канада ввела санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального, заявил, что гордится попаданием в санкционные списки.

В среду правительство Канады ввело санкции в отношении девяти российских высокопоставленных чиновников, среди которых Сергей Меняйло, из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Им будет запрещен въезд в Канаду, а все их возможные банковские счета в этой стране будут заморожены.

"Введение санкций никак не сказывается на моей работе и повседневной жизни. У меня не было и нет счетов, недвижимости или других активов за рубежом. В целом - горжусь включением в санкционные списки, значит, я правильно выполняю свою работу", - сказал Меняйло ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в ответ на вопрос ТАСС, что РФ даст "соответствующий ответ" на санкции Канады в отношении девяти российских официальных лиц. В свою очередь в российском посольстве в Оттаве отметили, что очередные канадские санкции в отношении России контрпродуктивны, нелегитимны с точки зрения международного права и не останутся без ответа.