Путин поздравил президента и премьера Греции с Днем независимости

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Греческой Республики Катерину Сакелларопулу и премьер-министра Кириакоса Мицотакиса по случаю национального праздника - Дня независимости. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Кремля.

"В поздравительных телеграммах В. В. Путин подчеркнул, что в России придают большое значение отношениям с Грецией, основывающимся на давних традициях дружбы, культурной и духовной близости", - говорится в сообщении.

Президент также выразил уверенность, что проведение Года истории Россия - Греция, открытие которого приурочено к 200-летию начала национально-освободительной борьбы греческого народа, будет способствовать укреплению взаимовыгодных связей между странами.

Греция в четверг проведет военный парад 25 марта в честь 200-летия начала национально-освободительной революции против длившегося в течение четырех веков ига Османской империи. В этой почти 10-летней борьбе грекам помогли Россия, Франция и Великобритания. Ключевую роль в обретении греками независимости сыграла победа России над Турцией в войне 1828-1829 годов, когда основная часть турецкой армии ушла из Греции и была разгромлена русскими войсками в Восточной Анатолии и Болгарии. В 1829 году Греция получила автономию, а в 1830 году - полную независимость.

На параде будет присутствовать премьер-министр России Михаил Мишустин.