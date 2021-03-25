Климов заявил, что около 40 стран следили за трансляцией форума со странами Африки

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Представители четырех десятков государств, в том числе США, Франции и Китая, следили за трансляцией международной межпартийной конференции "Россия - Африка: возрождая традиции" в первый день ее работы. Об этом сообщил в четверг замсекретаря генерального совета "Единой России", председатель комиссии президиума генсовета партии по международной деятельности Андрей Климов.

"Цифровая платформа, созданная для таких форумов, ведет свою статистику посещений. Уже сейчас нам известны результаты работы первого дня. За вчерашний день платформу посетили представители четырех десятков государств, а общее количество посещений уже сейчас превысило 7 тыс. пользователей. Мы полагаем, что эта цифра к началу пленарного заседания существенно возрастет", - сказал Климов, открывая второй день работы межпартийной видеоконференции.

В беседе с ТАСС политик уточнил, что трансляцию, помимо африканских стран, смотрели из США, Бельгии, Франции, Португалии, Индии, Китая и других государств. "Партнеры серьезно интересуются этим мероприятием", - сказал он.

Во второй день форума проходит круглый стол по вопросам развития международного межпартийного сотрудничества партии "Единая Россия" со странами Африки. Во второй половине дня пройдет пленарное заседание конференции, в рамках которого запланировано видеообращение главы МИД РФ Сергея Лаврова. Председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов, как ожидается, подведет итоги двух дней работы конференции.