В Совфеде заявили, что РФ готова к переходу противостояния ведущих мировых держав в космос

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что Россия готова к переходу противостояния ведущих мировых держав в космическое пространство. Об этом он сказал в четверг на ежегодном брифинге с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в РФ.

"Россия готова к тому, что противостояние ведущих мировых держав постепенно переходит в космос. Наши геополитические конкуренты уже сегодня имеют боевые группировки, призванные установить контроль за околоземным пространством. Круг космических держав очень узок, милитаризация космоса порождает дополнительную гонку вооружений, которое многие страны в силу технологического отставания никогда не смогут осилить", - сказал Бондарев.

"В будущем это приведет к разделению мира на державы первого ранга и всех остальных, кому космическое вооружение будет не по силам", - добавил сенатор.

По его словам, возможность наносить удары из космоса существенно повлияет на баланс сил между странами. В связи с этим Россия имеет высокоэффективную и конкурентоспособную стратегию в области воздушно-космической обороны государства, уточнил Бондарев.

Вашингтон неоднократно отмечал, что США следует рассматривать космос в качестве потенциального театра военных действий. Как заявлял ранее президент России Владимир Путин, подобная позиция США требует повышенного внимания к укреплению отечественной орбитальной группировки спутников, а также ракетно-космической отрасли в целом. Путин указывал, что Россия выступала и выступает против милитаризации космоса.