Члены СФ намерены на встрече с послом КНДР 26 апреля обсудить возможную поездку в Пхеньян

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Группа по сотрудничеству Совета Федерации с парламентом КНДР планирует 26 апреля провести встречу с послом этой страны в России Син Хон Чхолем, на которой обсудит возможный визит сенаторов в Пхеньян осенью этого года. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава группы дружбы Олег Мельниченко.

"Мы планируем на 26 апреля рабочую встречу с послом КНДР. Мы хотим сосредоточиться на плане наших совместных мероприятий, который, к сожалению, в 2020 году из-за ковида очень сильно пострадал. И, наверное, мы вернемся к обсуждению формата обменами группами сотрудничества, это наша возможная поездка в КНДР осенью 2021 года и пожелания наших корейских коллег по поводу посещения России", - сказал он.

По словам Мельниченко, это будет плановая встреча с послом, приуроченная к двухлетней годовщине встречи президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он также уточнил, что сенаторы не планируют специально поднимать в ходе переговоров вопрос о последнем запуске Пхеньяном двух баллистических ракет. "Если корейская сторона поднимет эту тему, конечно, мы ее обсудим. Но сами поднимать этот вопрос мы не собираемся", - сказал сенатор.

Глава группы дружбы отметил, что сенаторы периодически встречаются с послом, в этом году планируемая встреча станет уже второй. Он сказал, что на таких встречах обсуждается текущая ситуация, взаимоотношения РФ и КНДР, ситуация в мире. "У нас хороший личностный контакт с послом. Он постоянно информирует группу по сотрудничеству о внутриполитической ситуации в КНДР, о внешней политике страны. У нас идет постоянное рабочее взаимодействие", - добавил Мельниченко.

КНДР в четверг впервые с 29 марта прошлого года осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Проведение испытаний зафиксировала береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. По данным Минобороны Японии, две ракеты пролетели расстояние порядка 450 км, высота их траектории в наивысшей точке была менее 100 км. Они упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Южнокорейские военные в свою очередь сообщили, что две ракеты КНДР пролетели около 430 км, наивысшая точка их траектории составляла 60 км.

Резолюции Совета безопасности ООН запрещают КНДР любые пуски и испытания, связанные с технологиями баллистических ракет.