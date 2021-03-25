Мишустин присутствует на параде в Афинах в честь 200-летия греческой революции

АФИНЫ, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин присутствует на военном параде в Афинах в честь 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов. 25 марта в Греции отмечается главный национальный праздник - День независимости.

В борьбе против османского владычества два столетия назад грекам помогли Россия, Франция и Великобритания. Британскую сторону на параде, который проходит на центральной афинской площади Синтагма (Конституции), представляют принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла, Францию - министр вооруженных сил Флоранс Парли. На параде присутствуют руководители Греции и президент Кипра Никос Анастасиадис. Из-за коронавирусных ограничений действие проходит без зрителей, но все праздничные мероприятия транслируются по греческому телевидению.

В параде принимают участие пешие, моторизованные и военно-воздушные части вооруженных сил Греции, а также подразделения греческой полиции, пожарной службы и береговой охраны. В связи с исторической важностью годовщины, которая отмечается в этом году, некоторые части одеты в национальные костюмы всех регионов материковой и островной Греции. В параде в Афинах впервые примут участие также военные подразделения стран - союзниц Греции. Вместе с греческими самолетами в воздух поднимутся группы американских F-16 и Rafale французских ВВС.

До начала парада Мишустин и другие иностранные гости вместе с президентом Греции Катериной Сакелларопулу приняли участие в возложении венков к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма.

Мишустин находится в Афинах с двухдневным рабочим визитом. В среду здесь прошли его встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом, а в мэрии греческой столицы состоялась церемония вручения главе российского правительства Золотой медали почета города Афины в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции от владычества Османской империи. Вечером в среду Мишустин вместе с другими главами делегаций посетил открытие после реконструкции Национальной картинной галереи и официальный обед от имени президента Греции. Как сообщал ТАСС источник в российской делегации, на приеме в президентском дворце Мишустин обменялся приветствиями и пообщался с другими иностранными гостями, в том числе с принцем Чарльзом.