Один из российских дипломатов, объявленных персонами нон грата, покинул Болгарию

СОФИЯ, 25 марта. /ТАСС/. Один из двух российских дипломатов в Болгарии, объявленных в понедельник персонами нон грата из-за обвинений в шпионаже, покинул страну. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Софии.

"Российский дипломат в четверг покинул территорию Болгарии. Второй дипломат, у которого диагностирована коронавирусная инфекция, сделает это сразу после выздоровления и получения отрицательных ПЦР-тестов. Болгарская сторона, которой были представлены необходимые медицинские документы, подтвердила свое согласие на этот вынужденный шаг", - сказал собеседник агентства.

В понедельник МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата и указал, что они должны покинуть Болгарию в течение 72 часов. Посольство России при этом подчеркнуло, что "считает решение болгарской стороны необоснованным".

19 марта прокуратура республики сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. В понедельник окружной военный суд по ходатайству следствия поместил пятерых из них под стражу. Еще один подозреваемый отпущен под залог, поскольку на его аресте прокуратура не настаивала.

Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до суда все спекуляции по этому делу. В дипмиссии выразили уверенность, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".