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Число полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ РФ выросло на 30% в 2021 году

Как сообщил глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, во всех случаях российские средства ПВО принимали меры по недопущению нарушения границы

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Количество полетов разведывательной авиации НАТО у государственной границы России в 2021 году выросло более чем на 30%, российские средства противовоздушной обороны во всех случаях своевременно обнаруживали самолеты-разведчики. Об этом в четверг заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВКС Виктор Бондарев.

"К сожалению, в последнее время государства североатлантического союза существенно повысили интенсивность применения разведывательной авиации. По сравнению с прошлым годом количество таких полетов возросло более чем на 30%. Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали иностранные военные самолеты, устанавливали за ними непрерывный контроль и принимали меры по недопущению нарушения российской границы", - сказал Бондарев на ежегодном брифинге с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в РФ.

"Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в непосредственной близости от госграницы РФ носит враждебный и провокационный характер", - добавил сенатор.

Он подчеркнул, что РФ не заинтересована в нагнетании обстановки. "Большинство мероприятий оперативной боевой подготовки вооруженных сил проводится в глубине страны. Россия настроена на конструктивное взаимодействие с США и их союзниками", - заявил Бондарев.

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